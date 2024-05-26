Mersin'de zincirleme kaza: 10 ölü, 30 yaralı

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, aralarında şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.