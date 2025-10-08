Mersin'de zincirleme trafik kazası
Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Bölgedeki trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.
Mersin'in Silifke ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki tır, D400 kara yolu Atik Mahallesi'ndeki virajda bariyerlere çarparak durdu. Bu sırada, aynı istikamette seyir halinde olan M.U'nun kullandığı otomobil, tıra çarptı.
Tır sürücüsünün kazada yaralanan M.U'yu otomobilden çıkararak yol kenarına getirdiği esnada ise aynı güzergahta seyir halindeki A.G. yönetimindeki silobas dorse takılı tır, otomobile vurdu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı otomobil sürücüsü M.U. sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi, tır ve silobasta hasar oluştu.
Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat tali yoldan sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.