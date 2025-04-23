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Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 23.04.2025 10:26
  • Giriş: 23.04.2025 10:26
  • Güncelleme: 23.04.2025 10:27
Kaynak: AA
Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada U.A, Z.T. ve H.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol açıldı.

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