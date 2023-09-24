Mersin'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Mersin'in Gülnar ilçesinde, zirai alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ardıçpınarı Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana ve bölgedeki bir eve sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.