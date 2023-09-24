Mersin'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, zirai alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ardıçpınarı Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana ve bölgedeki bir eve sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.