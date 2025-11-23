Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin'de zirai ilaç zehirlenmesi: 14 işçi hastaneye kaldırıldı

Mersin'de bir fabrikada çalışan 14 işçi, fabrikanın bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlama nedeniyle zehirlendi.

Güncel
  • 23.11.2025 19:55
  • Giriş: 23.11.2025 19:55
  • Güncelleme: 23.11.2025 20:03
Kaynak: DHA
Mersin'de zirai ilaç zehirlenmesi: 14 işçi hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: Depo Photos

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında çalışan 14 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki bir makarna fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan bazı işçiler, öğle saatlerinde fenalaştı. İhbarla fabrikaya sağlık ekipleri yönlendirildi. Zirai ilaçtan zehirlendikleri değerlendirilen 14 işçi, ambulanslarla Tarsus ve Toroslar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zehirlenmenin bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı öğrenilirken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

BirGün'e Abone Ol