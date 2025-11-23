Mersin'de zirai ilaç zehirlenmesi: 14 işçi hastaneye kaldırıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında çalışan 14 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki bir makarna fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan bazı işçiler, öğle saatlerinde fenalaştı. İhbarla fabrikaya sağlık ekipleri yönlendirildi. Zirai ilaçtan zehirlendikleri değerlendirilen 14 işçi, ambulanslarla Tarsus ve Toroslar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zehirlenmenin bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı öğrenilirken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.