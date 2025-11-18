Mersin'deki asansör faciası: Pelin’in ölümüne neden olan kazada 1 tutuklu tahliye oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir çocuk annesi Pelin Kıyga'nın hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin görülen davada tutuklu 4 sanıktan eski asansör firmasının yöneticisi tahliye edildi.

Olay, geçen 1 Ekim sabahı Altaylılar Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansör, 2'nci katta arızalandı. Kıyga'nın telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga (34), yardım etmek için merdivenle 2'nci kata indi. Bu sırada Pelin Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ve Gökhan Kıyga’nın eşini kurtarmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ARIZALAR WHATSAPP GRUBUNDA KONUŞULMUŞ

Asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında eski asansör firması yöneticisi Sadık Sökmen, yeni asansör firması yöneticisi Mahmut Köse ile çalışanı Murat Abalı ve site yöneticisi Fatih Murat Ceylan gözaltına alınırken, 17 kişinin de ifadesine başvuruldu. Kazadan bir süre önce site sakinlerinin apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde bir aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede ‘Taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Kazanın ardından aralarında elektrik elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği alanında A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve akademisyen ile inşaat mühendisinin de olduğu bilirkişi heyeti tarafından binada yapılan incelemelerin yer aldığı 10 sayfalık rapor tamamlandı. Soruşturma dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, olaya ilişkin tespitler, inceleme tutanakları, kazanın yaşandığı asansöre ait kabin fotoğrafları, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ile bina sorumlusunun yükümlülüklerine ilişkin bilgilere değinildi.

‘HAFİF KUSURLU’ ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ

Asansörün bakım ve onarımlarının ‘G. Asansör’ firması tarafından yapıldığına dair etiketlerin yer aldığı belirtilen raporda, 27 Mart'taki periyodik bakım sonrası Makine Mühendisleri Odası tarafından kontrol yapıldığı ifade edilirken, kontrol sonrası asansörün kullanılmasında sakınca olmadığı, tespit edilen uygunsuzlukların 27 Mart 2026 olan bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gerektiği ve düzeltme süresinin 12 ay olduğu bilgilerinin yer aldığı ‘Mavi etiket’ (Can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturduğunu belirten etiket) yapıştırıldığının görüldüğü belirtildi.

'BETON AĞIRLIKLAR ASANSÖRÜN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ'

Raporda, kazanın yaşandığı asansör sisteminde yapılan incelemede, kabin ve denge ağırlığını taşıyan halatların sağlam olduğu aktarıldı. Kazanın yaşandığı asansöre ait kuyu sisteminde yapılan incelemede ise asansörün denge ağırlığını taşıyan metal çerçevenin almış olduğu fiziksel darbeyle 2 parçaya bölünerek hasarlanmış olduğu belirtildi. Raporda, denge ağırlığını taşıyan metal çerçevenin bir bölümünün kuyu tabanına, diğer yarısının ise asansör kabini üzerine beton ağırlıklarla düştüğünün görüldüğü aktarıldı.

ASANSÖRE BİNMEDEN ÖNCE HATA VERMİŞ

Kaza günü Pelin Kıyga'nın saat 07.20'de asansöre bindiği belirtilen rapora, asansör arıza kodları kayıtları da eklendi. Kayıtlara göre, asansörün saat 07.14'te ‘Er59’ hata koduyla ‘Kabin ters yöne hareket ediyor’ uyarısı verdiği belirtildi. Asansör kabinin saat 07.28'de eksi 1’inci kata düştüğü ifade edilen raporda, kaza sonrası asansörün 11 dakikada aralıklarla kontrol birimine 5 ayrı hata kodu daha gönderdiği dile getirildi.

ÖNLENEBİLİRDİ

Kazanın meydana geliş şekline ilişkin bilimsel değerlendirmelere yer verilen raporda, "Pelin'in olay günü saat 07.20 sıralarında arıza nedeniyle asansörde kalmış olduğu, saat 07.28'de ise asansörün eksi 1'inci kata düşmesi şeklinde yaşanan olayda asansörün arızası nedeniyle mekanik fren tesisatının devreye girerek asansörü sabitlediği ancak mekanik fren sisteminin devreye girişiyle eş zamanlı olarak devreye girerek elektrik motorunun devre dışı bırakması gereken anahtarın (switch-elektrik fren) fonksiyonunu yapamaması, denge ağırlığını yukarı doğru çekmeye çalışan motorun çalışmasını durdurmaması nedeniyle denge ağırlığının yukarı doğru çekilmeye zorlandığı, halat ile kasnağın patinaja geçtiği, yukarı çekilen denge çerçevesi-şaşesinin tavana vurduğu, bu işlemin denge ağırlık çerçevesi hasarlanana kadar devam ederek metal çerçeveyi-şaseyi hasara uğrattığı, çerçeve-şaşe bütünlüğünün bozulması ile denge bloklarının yüksekten asansör kabini üzerine düşerek kabin ve kabine bağlı sistemlere hasar vererek beton blokların kabin tavanını delip kabin içerisindeki kazalı Pelin'in yaralanması ve hastanede yaşamını yitirmesi şeklinde olayın cereyan ettiği, kazanın meydana gelmesinde kasıt unsuru olmamakla birlikte alınabilecek tedbirlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

PELİN’İN KUSURU YOK

Olayda yaşamını yitiren Pelin Kıyga’nın kusurunun olmadığı ifade edilen raporda, "Kazanın meydana gelmesinde asansörün gerektiği şekilde güvenli çalışmasını sağlamak için periyodik bakım ve onarımından sorumlu G. Asansör firmasının sorumlusunun, asansörün elektrik fren sisteminin devre dışı kalmasını önleyici tedbir, onarım ve bakımlarını yerine getirmemiş olması nedeniyle kusurlu olduğu belirlenmiştir. Bina yönetiminden sorumlu A. Yönetim firmasının, binayı kullanan apartman sakinleri adına asansörün güvenlik şekilde hizmet vermesinin sağlanabilmesi için bakım ve onarımdan sorulu firma/firmaları etkin şekilde denetlememesi, asansörde bina sakinlerince iletilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilmesi hususunda gerekli tedbirleri etkin şekilde alarak sonuçlandırma konusunda gereken özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması nedeniyle kusurlu olduğu tespitine ulaşılmıştır. Bu aşamada başka kurum ve kişilerin kazanın oluşumunda kusuruna rastlanmamıştır" denildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Soruşturma kapsamında 4 sanık hakkında ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Tarsus 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, Kıyga’nın yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada söz verilen sanıklar, asansör kazasına ilişkin beyanlarda bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme hakimi, tutuklu sanıklardan eski asansör firması yöneticisi Sadık Sökmen’in adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.