Mersin'deki kazada ölen 10 kişinin kimlikleri belli oldu

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlik bilgisi tespit edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi.

Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

İKİ KAZADA 10 ÖLÜ, 39 YARALI

Kazanın ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Diğer kazada da 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin İpek Taraman (33), Serhat Taraman (35), Elif Taraman (3), Ozan Kılıç (29), Birsen Çiftsüren (52), Mehmet Kaplan (34), Sultan Acet (30), Taha Acet (41), Halit Şimşek (41) ve Ayla Çelik Teğmen olduğu belirlendi.