Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'de bir ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam sürüyor.
Kaynak: AA
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 5 arazöz, 3 su tankı ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.