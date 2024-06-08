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Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de bir ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam sürüyor.

Güncel
  • 08.06.2024 14:35
  • Giriş: 08.06.2024 14:35
  • Güncelleme: 08.06.2024 14:39
Kaynak: AA
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 5 arazöz, 3 su tankı ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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