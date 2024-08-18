Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin Silifke'de henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Seyranlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.