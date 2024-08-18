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Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin Silifke'de henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 18.08.2024 16:23
  • Giriş: 18.08.2024 16:23
  • Güncelleme: 18.08.2024 16:28
Kaynak: AA
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Seyranlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

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