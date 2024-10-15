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Mersin'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 15.10.2024 23:55
  • Giriş: 15.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 16.10.2024 01:15
Kaynak: AA
Mersin'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

N.Ö. idaresindeki 33 AGS 685 plakalı otomobil D-400 kara yolu Alata Mahallesi'nde önce 33 MB 6930 plakalı motosiklete ardından karşı şeride geçip Ş.D'nin kullandığı 33 TY 486 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 4 kişi yaralandı, sürücü N.Ö. otomobilde sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen ekipler N.Ö'yü bulunduğu yerden çıkarttı.

Yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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