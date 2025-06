Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, İsrail’e yük taşıyan geminin Mersin Limanı'na gelmesine tepki gösterdi

Abidin YAĞMUR

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, İsrail’e transit yük götüren Vela adlı geminin Mersin Limanı'na yanaşmasını protesto etti. Platform üyeleri, bir grup aktivistin Gazze ambargosunu sembolik olarak delmek için Madleen gemisiyle yaptıkları yolculuğa İsrail askerinin müdahale etmesini de kınadı.

Uluslararası Mersin Limanı A kapısı önünde bir araya gelen Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, “Gemiler Filistin’e bir gün özgürlük taşıyacak. Madleen’i değil Vela’yı durdurun. İsrail’e askeri malzeme taşıyan gemiler Mersin Limanına yanaştırılmasın” yazılı pankart açtı.

“BU SALDIRI HUKUKA VE VİCDANA YAPILDI”

Burada platform adına açıklama yapan Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, “Ortadoğu’da yıllardır süregelen sömürgeci işgalin adı olan İsrail, bugün bir kez daha tüm insanlık vicdanını karşısına alarak bir savaş suçuna daha imza atmıştır. Gazze’ye insani yardım götüren ve içinde sadece gönüllü yardım çalışanlarının bulunduğu Madleen gemisi, İsrail tarafından uluslararası sularda hukuksuzca saldırıya uğramış, gemide bulunan insanlar alıkonulmuş, kaçırılmış ve tutuklanmıştır. Bu saldırı, sadece yardım gönüllülerine değil, insan haklarına, uluslararası hukuka ve vicdana yapılmış açık bir darbedir” dedi.

“VİCDAN SAHİBİ İNSANLAR YARDIMA KOŞMAKTADIR”

Sümbül, “İsrail, yıllardır sürdürdüğü işgal, abluka ve katliam politikalarını artık her türlü sınırın ötesine taşıyarak, yardıma koşan sivil insanların hayatlarını da hedef almaktadır. Madleen gemisine yapılan bu saldırı, tıpkı Mavi Marmara’da olduğu gibi, İsrail'in hukuk tanımazlığını ve pervasızlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün Gazze’de çocuklar açlıktan ölürken, hastaneler bombalanırken, dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi insanlar yardıma koşmaktadır. İsrail ise bu yardımı engelleyerek suça suç eklemektedir” ifadelerini kullandı.

“BU LİMANIN HALKIYIZ. İSRAİL’İN KANLI SAVAŞINA HİZMET ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

İsrail’e askeri malzeme taşıyan bir geminin Mersin Limanı’na yanaşacağı yönündeki haberlerin doğru olduğunu kaydeden Sümbül, “Bu bilgi sadece acı verici değil, aynı zamanda kabul edilemez, affedilemez bir durumdur. Gazze’de her gün yüzlerce insan bombalarla yok edilirken, Türkiye topraklarının bu saldırıları besleyecek lojistik bir merkez hâline getirilmesi, halkın iradesine, vicdanına ve tarihine açık bir ihanettir. Mersin Limanı'na yanaşacak bu gemi, Gazze’de her gün bombalanan evlerin, hastanelerin, okulların bir parçasını getiriyor. Adına “ticaret” dedikleri şey, bugün bir halkın yok oluşuna hizmet ediyor. Sorarız: İsrail’in katliamlarına ortak mı olacağız? Sivil yardımları engelleyen, yardım gemilerine saldıran bir devletin savaş makinesine malzeme mi taşıyacağız? “One minute” diyenlerin bugünlerde sesi neden bu kadar kısık? Mersin Limanı’ndan yükselen her vicdanlı ses, yalnızca bir protesto değil; insanlığın, adaletin ve kardeşliğin haykırışıdır. Bizler, bu limanın halkıyız. Bu ülkenin onurlu yurttaşlarıyız. Hiçbir limanımızın, İsrail’in kanlı savaş düzenine hizmet etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.