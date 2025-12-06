Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 06.12.2025 22:01
  • Giriş: 06.12.2025 22:01
  • Güncelleme: 06.12.2025 22:01
Kaynak: DHA
Mersin- Hafif ticari araçla makas atan sürücü gözaltına alındı

MERSİN’de sosyal medyada paylaşılan görüntülerde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen hafif ticari aracın sürücüsü, gözaltına alındı.

Olay, Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda meydana geldi. 33 AYL 449 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün makas atarak trafikte ilerlediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği hafif ticari aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

