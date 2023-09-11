Mersin'in Tarsus ilçesinde fırtına ve sağanak etkili oldu
Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede öğle saatlerinden sonra başlayan şiddetli rüzgar, sağanakla beraber etkisini artırdı.
Öğrencilerin sınıfta olduğu sırada fırtına nedeniyle Çağlayan İlkokulu'nun çatısının bir kısmı uçarak bahçeye düştü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince okulda inceleme başlatıldı.
İlçenin bazı yerlerinde fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi.