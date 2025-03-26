Mersin - Kazada savrulan otomobilin kaldırımda çarptığı yaya, öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, minibüsle çarpışıp savrulan otomobilin, kaldırımda yürürken çarptığı Hacı Karadağ (48) yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Donuktaş Caddesi'nde meydana geldi. O.Y. (28) yönetimindeki 34 GM 4561 plakalı minibüs ile E.Ç.'nin (23) kullandığı 21 AEE 231 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen Hacı Karadağ'a çarptı. Araçla tabela arasında kalan Karadağ, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karadağ'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, 2 sürücüyü de gözaltına aldı.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazada savrulan otomobilin yayaya çarpması ve çevredekilerin yardıma koşmaları yer aldı. Ayrıca, kazadan saniyeler önce ise aynı noktadan sürücüyle yanındaki kişinin motosikletle geçtiği de görüntülerde yer aldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)