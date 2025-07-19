Mersin Koyu halka kapatıldı: Demir kapılarla kıyı işgali

Anayasa ve Kıyı Kanunu’na rağmen kıyılar ve sahiller rant için parselleniyor.

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da, Mersin Koyu olarak bilinen sahil bölgesi demir kapılar ve çitlerle çevrilerek halkın denize ulaşımı engellendi. Yaklaşık 21 bin metrekarelik kıyı alanı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kapatıldı.

Sahil hattı boyunca uzanan bu geniş alanın girişine iki büyük demir kapı konuldu; yurttaşların denize erişimi keyfi bir şekilde kesildi. Çevrilen bölgede karavan parkı, ücretli plaj ve tiny house tipi yapılar inşa edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde çıkan yangından etkilen bölge.

"HALKIN KULLANIMINA AÇILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Çeşme Çevre Derneği, yetkililere başvurarak bu işgalin sona erdirilmesini, kapıların ve çitlerin kaldırılmasını talep etti.

Çeşme Çevre Derneği yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılardan yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır; bu yararlanma hiçbir surette engellenemez. Ayrıca 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre, kıyı kenar çizgisi içinde kalan alanlara kalıcı yapı inşa edilemez ve bu alanlar halkın serbest kullanımına kapatılamaz. Deniz kıyısındaki demir kapıların ve çitlerin derhal kaldırılması, yasadışı kiralama veya kullanım faaliyetlerinin sona erdirilmesi, sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılması ve bu kıyı alanlarının tekrar halkın kullanımına açılmasını talep ediyoruz.”