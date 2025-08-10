Giriş / Abone Ol
Mersin Limanı'ndaki konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi

Mersin Limanı'nda arama yapılan konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

  • 10.08.2025 15:48
  • Giriş: 10.08.2025 15:48
  • Güncelleme: 10.08.2025 15:49
Kaynak: AA
Mersin Limanı'ndaki konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi

Mersin Limanı'nda tarama sistemine sevk edilen konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince limanda tarama sistemine yönlendirilen konteynerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Bunun üzerine arama yapılan konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

