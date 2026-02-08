Mersin Limanı’nda 185 emekçi işlerini geri istiyor

Melisa AY

Mersin Limanı’nda sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 185 işçinin işe iadeleri talebiyle başlattığı eylem dün 36'ncı günün geride bıraktı. Özelleştirilerek yabancı sermayeye bırakılan limanda işçiler, sendikalı olma haklarının gasp edilmesine de izin vermeyeceklerini duyurdu.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP) ve taşeron şirketi Özgüneş Taşımacılık tarafından işten çıkarılan 185 liman işçisinin direnişi 36’ncı gününü geride bıraktı. Mersin Limanı’nda yükleme ve boşaltma işlerini yapan Özgüneş Taşımacılık bünyesinde ağır ve güvencesiz koşullarda çalışan işçiler, 2022'de Tüm Taşıma İşçileri Sendikası’na (TÜMTİS) üye olduktan sonra patron, yetki itirazı oyununa başvurarak süreci baltalamaya çalıştı.

Tüm engellemelere rağmen TÜMTİS, işverenle toplu sözleşme pazarlığına ancak 2025 Ekim'de oturabildi. Görüşmeler henüz sürerken patron işçileri yılın son günü olan 31 Aralık 2025'te işsiz bıraktı. İşveren bu süreçte taşeronlar aracılığıyla İŞKUR desteklerini kullanarak 300'e yakın işçiyi işe aldı.

Yeni yıla işsiz giren 185 liman emekçisi, sendikalı ve güvenceli biçimde işlerine geri dönme talebiyle aileleriyle birlikte MIP A Kapısı önünde eylemlere başladı.

ÜLKENİN EN YOĞUN LİMANINDA 24 SAAT VARDİYA

Bir ayı aşan eylemlerinde işçiler işe iadeleri gerçekleşene kadar vazgeçmeyeceklerini duyurdu. TÜMTİS Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan, "Limanın en önemli ve asıl işini yapan işçiler taşeron kölece koşullarda düşük ücret fazla mesai 24 saate çıkan vardiyalara karşı 3,5 yıl önce sendikamızda örgütlendi. Limanın ana işletmecisi, asıl işi yapan üyelerimizi taşeron çalıştırıyordu. İşçiler düzenin değişmesi için sendikamıza üye oldu. Bu süreçte işverenin yetki itirazları, örgütsüzleştirme baskısı, e-devlet'i toplayarak istifaya zorlama olduysa da üyelerimizim tümü süreçte sağlam durdu. Sendikamız da tüm mahkemeleri kazanıp TİS masasına oturdu. 30'a yakın idari maddede de anlaşmışken işveren limanda çalışanları 'Buradan çekiliyorum' diyerek kovdu. Bize göre MIP ve Özgüneş sendikadan kurtulmak için bu süreci birlikte yönetti" dedi.

Gürkan, işçiler işlerine iade edilene kadar eylemlerin süreceğini vurgulayarak "Üyelerimiz çok kararlı. Türkiye'nin en yoğun limanlarından birindeki en önemli işi, asıl işi yapan onlardı. İşe iade davalarımızı da açtık. A Kapısı önünde direnişteyiz. Daha önceki taşeron işçiler nasıl kadroya alındıysa bizim üyelerimiz de kadrolu biçimde işlerine dönene kadar eylemimize devam edeceğiz" diye konuştu.