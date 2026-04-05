Mersin Limanı’nda 19 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı’na gelen bir gemideki konteynerin soğutucu motor kısmında 19 kilo 264 gram kokain ele geçirildi. Vali Atilla Toros, ekibi tebrik etti.

31 Mart'ta Mersin Limanı’na gelen bir gemideki konteynerin X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine yapılan kontrollerde, konteynerin soğutucu motor kısmında 19 kilo 264 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros, uyuşturucuya geçit vermeyen personeli tebrik ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.