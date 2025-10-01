Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı. 59 şüpheli yakalanırken, 34’ü tutuklandı. Şüphelilerin 9 ayda 22 milyar TL’lik yasa dışı para transferine aracılık ettikleri belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Yerlikaya, şüphelilerden 34'ünün tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktardı.
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
''Mersin merkezli 6 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheliyi yakaladık 34’ü tutuklandı. 25’i hakkında adli kontrol hükümler uygulandı.
9 aylık hesap hareketlerinde 22 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine; Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa’da operasyonlar düzenlendi.''