Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı. 59 şüpheli yakalanırken, 34’ü tutuklandı. Şüphelilerin 9 ayda 22 milyar TL’lik yasa dışı para transferine aracılık ettikleri belirlendi.

Güncel
  • 01.10.2025 08:10
  • Giriş: 01.10.2025 08:10
  • Güncelleme: 01.10.2025 08:16
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, şüphelilerden 34'ünün tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktardı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

''Mersin merkezli 6 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheliyi yakaladık 34’ü tutuklandı. 25’i hakkında adli kontrol hükümler uygulandı.

9 aylık hesap hareketlerinde 22 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine; Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa’da operasyonlar düzenlendi.''

