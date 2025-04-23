Mersin Mut’ta trafik kazaları: 6 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu bir hafif ticari araç ile 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İkinci kazada aynı mahallede Hüseyin Gezer Caddesi Taş Köprü’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.