Mersin otobanında kamyon kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin otoban gişeleri çıkışında kamyonun, önde seyreden kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Medeni Ülgen yönetimindeki 33 AAF 646 plakalı kamyonun, Mersin-Adana Gaziantep Otoyolu Mersin gişeleri çıkışanda, aynı istikamete seyreden Sedat Gündoğan idaresindeki 33 B 9280 plakalı kamyonete arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada kamyon sürücüsü Ülgen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla Mersi-Adana arasındaki araç trafiği bir süre kısmi olarak sağlanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.