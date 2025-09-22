Mersin - Otomobilin, yaya geçidinde motosiklete çarptığı kaza kamerada
Kaynak: DHA
MERSİN’de yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı elektrikli motosikletteki biri çocuk, 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki çocuk yola savrulup, hafif yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
