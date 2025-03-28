Mersin Serbest Bölgesi'ndeki üç üstyapı hakkında karar

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki üç üstyapıyı yatırımcıların kullanımına sunacak.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki 5 bin 936 metrekarelik üstyapı 1 milyon 991 bin 822 dolardan, 540 metrekarelik üstyapı 181 bin 197 dolardan ve 3 bin 600 metrekarelik üstyapı 1 milyon 96 bin 473 dolardan aşağı olmamak üzere kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma ve açık artırma usulünün birlikte uygulanması suretiyle yatırımcıların kullanımına verilecek.

Başvurular, 30 gün içinde Mersin Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılabilecek.