Mersin Silifke’de yangın ormanı sarmadan söndürüldü

Mersin’in Silifke ilçesi kırsalında orman dışında başlayan yangın meşelik alana sıçradı ancak ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahmurlu Mahallesi üzerinde orman dışı alanda başlayan yangın meşelik bölgeye sıçradı. Yangını fark edenlerin haber vermesi ile bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerden yangın söndürme helikopteri havadan, arazözler ise karadan müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ve bölgede rüzgar olmaması sayesinde alevler ormanı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.