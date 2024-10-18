'Mersin Sosyal Politikalar Ofisi' açıldı

HABER MERKEZİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin “Herkesin Kimsesi Mersin Sosyal Politikalar Ofisi” açıldı.

Açılışa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Sosyal Politikalar Ofisi Genel Koordinatörü Hacer Foggo da katıldı.

Açılışın özellikle Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde yapıldığının önemine dikkat çeken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Mersin’de 5 yıldır ortaya koyduğumuz; 7’den 70’e, bir bebeğin doğmadan, ölümüne kadar geçen sürede; ‘belediye nedir, ne yapar, sosyal belediye nedir, halkçılık nedir, halkın belediyesi nedir?’ anlayışını tahkim etmek, o anlayışı yenilemek, bilmeyene anlatmak, bilmediklerimizi öğrenmek ve paylaşmak için buradayız” dedi.

Seçer, “Her gün Türkiye’nin gündeminde yoksulluk, hayat pahalılığı, sosyal devletin olmaması konuşuluyor” diyerek, Büyükşehir’in bu sorun alanları üzerine konuştuğunu ve hizmetler ürettiğini kaydetti.

Büyükşehir’in projelerini 7’den 70’e tüm Mersin halkının bildiğini vurgulayan Seçer, “Projelerimiz Mersin halkının ezberinde. Herkese dokunuyoruz; anne karnındaki çocuğa sütü de gönderiyoruz, ebediyete irtihal eden vatandaşa cenaze hizmeti de veriyoruz. Sosyal belediyecilik; bir birey doğmadan, toprağa gidene kadar o bireyin yanında olmaktır. Gerisi lafı güzaftır. Belediyecilik; yol, bina, konser ve festival yapmaktan ibaret değildir. Her zaman söylüyorum; belediyecilik insanların acısını dindirmek, onların mutluluğuna mutluluk katmak, karnını doyurmak, hastasına bakmak, çocuğunu okutmaktır. Belediyecilik budur. Biz eğer belediye başkanları olarak bugün iktidarın belediyelerimize yaptığı uygulamaları, engellemeleri, zorlamaları, sıkıntıları dile getirmezsek bunu kimse duymaz. Asla şikâyet etmiyoruz ama bir gerçeğe işaret ediyoruz; zor koşullarda, adaletsiz ve hukuksuz bir ülkede hizmet yapıyoruz. Biz adalet dağıtma iddiasıyla karşınıza çıkıp burada güzel sözler söylüyorsak önce adaletli olacak olan bizleriz” dedi.

“BİZ KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLUYORUZ”

Seçer, Mersin’den genel iktidarı işaret ederek, bunun için de bıkmadan çalışacaklarını ifade etti ve “İktidar kimsesizleri kimsesiz bıraktı. Biz kimsesizlerin kimsesi olacağız, oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’. Biz de Atatürk’ün yolundan gidiyoruz. O’nun dediğini diyeceğiz, O’nun uygulamalarını hayata geçireceğiz. Daha güzel bir ülkede yaşayacağız, insanları ayırmayacağız. Yolsuzluklarla ve ayrımcılıkla mücadele bizim düsturumuz olacak. Mersinliler, biz Mersin olarak güçlüyüz” diye belirtti. 5 yıl boyunca tüm engellemelere rağmen şikayet etmeden hizmetleri sürdüklerinin altını çizen Seçer, “Çalmazsanız, çaldırmazsanız hizmeti yaparsınız. Hiç merak etmeyin Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yan yanayız, biriz beraberiz. 31 Mart’la beraber vatandaşın mağduriyeti sona ermiştir. Artık Mersin’de özgürlükçü, kapsayıcı, insanları seven, sayan ve ayırmayan bir yönetim hakimdir. Herkes 31 Mart’ta dersini aldı. Artık burada, tüm memleket sathında sosyal demokrat bir belediyecilik hakim” ifadelerini kullandı.

“KAYNAKLARIMIZI ETKİN VE VERİMLİ KULLANACAĞIZ”

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de açılışı yapılan Sosyal Politikalar Ofisi’nin CHP’nin yerel yönetim anlayışının merkezini oluşturduğunu söyledi. Zeybek, Türkiye’de aynı anda 60 bin çocuğun, farklı günlerde ise 100 bin çocuğun CHP’li belediyelerin açtığı kreşlerden yararlandığına dikkat çekti. Öğrencilere verilen desteklerin devam edeceğini aktaran Zeybek, “Ülkeyi yöneten iktidarın yanlış politikaları ve her türlü engellemelerine rağmen, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanacağız” diye konuştu.

Yaşanılan derin yoksulluğa karşın insanların çalışma yaşamına katılabilmeleri ile ilgili her türlü desteği vermeyi de sürdüreceklerini belirten Zeybek, “Bu derin yoksulluk, içinden geçtiğimiz bu ekonomik kıskaç içinde ailesindeki en büyük ıstırabı çeken, şiddet gören, her türlü tacize uğrayan kadınlarla dayanışmamızı güçlendireceğiz ve İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden geri getirene kadar mücadelemizden asla geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ise “Vahap Başkanım göreve geldiğinden bu yana kadınlar ve çocuklar için çok güzel hizmetler yapmış. Tüm dezavantajlı ve kırılgan kesimler için ne yapılması gerekiyorsa, belediyenin imkânları nelere yetiyorsa; aslında devletin yapması gereken, devletin yükümlülüğünde olan, sosyal devlet ilkesi minvalinde çalıştığını ifade eden o devletin yerine, Vahap Seçer Başkanımız Mersin’de tüm bunları yapmış” dedi.

“YOKSULLUK POLİTİK BİR SORUNDUR”

Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olması nedeniyle Ofis’in açılışının daha da anlam kazandığını kaydederek konuşmasına başlayan Sosyal Politikalar Ofisi Genel Koordinatörü Hacer Foggo, “Yoksulluk politik bir sorundur” dedi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yoksulluk verilerini paylaşan Foggo, sosyal dışlanma riski altında bulunan insanların oranının yüzde 31 olduğuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler’in Dünya Yoksullukla Mücadele Günü 2024 temasının ‘Yoksullara yönelik kurumsal kötü muamele’ olduğuna değinen Foggo, “20 yılı aşkındır yoksullukla mücadele eden biri olarak yoksullukları nedeniyle sosyal dışlanma yaşayanların birçok kamu kurumunda kötü muameleye maruz kaldıklarına tanık oldum. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hemen hemen tüm sosyal politika projelerini yakından izleyen biri olarak yoksullardan, kadınlardan, çocuklardan yana içim çok rahat” diyerek, bu anlayışa uygun bir açılış gerçekleştirdiklerini belirtti. Foggo, Sosyal Politikalar Ofisi’nin Büyükşehir ekibinin sistematik eşitsizliğe karşı; doğumdan ölüme kadar her bireyi eşit yurttaş olarak gördüğü projelere çatı kuruluş olacağını kaydetti.

SOSYAL POLİTİKALAR OFİSİ HAKKINDA

Sosyal Politikalar Ofisi; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Planı’nın sosyal politikalar konusunda çalışmalarına katkıda bulunacak ve destekleyecek. Ofis; saha çalışmaları yapmak, eğitimler vermek, politika önerileri sunmak ve iyi örnek modellerini yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu. Ofis, Mersin’de sosyal değişimi sağlayan örnek projelerin farklı il ve ilçelerdeki yerel yönetimlere aktarılması ve uygulanması konusunda aracı olacak. Ayrıca, yerel yönetimlerin yoksulluğu önlemek için yaptıkları projelere yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaları da gözeterek önerilerde bulunacak olan ofis, yerel sorunlara, yerel çözümler üretilmesi dolayısıyla hak temelli uygulamaların görünür olmasını amaçlayacak. Yerel yönetimlerin yoksullukla mücadeleyi benimsemiş temel aktörlerden biri olduğu gerçeği ile kamu kurumları ile iş birliği yaparak yoksullukla mücadele etmeyi gözetecek olan ofis; ulusal ve uluslararası yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak ulusal ve küresel yoksulluğun önlenmesi için koordinasyon dâhilinde çalışacak.