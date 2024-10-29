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Mersin Spor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 29.10.2024 15:49
  • Giriş: 29.10.2024 15:49
  • Güncelleme: 29.10.2024 15:49
Kaynak: AA
Mersin Spor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Mersin Spor, Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman, Servet Tazegül Spor Salonu'nda başantrenör Can Sevim yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi Sevim, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan idmanda basketbolcular taktik çalıştı.

Mersin Spor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaş ile Mersin Spor, 2 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da BJK Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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