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Mersin Spor- Bursaspor: 89-82

Ajans Haberleri
  • 03.05.2025 15:04
  • Giriş: 03.05.2025 15:04
  • Güncelleme: 03.05.2025 15:04
Kaynak: DHA
Mersin Spor- Bursaspor: 89-82

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör

MERSİN SPOR: Olaseni 16, Cobbs 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14.

BURSASPOR YÖRSAN: Brown 11, Ömer Utku Al, De Julius 9, Michineau 21, Grantham 7, Sharma 7, Mutaf 12, Gavrilovic 7, Berkay Candan 8.

1’İNCİ PERİYOT: 27-17

DEVRE: 46-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-50

Basketbol Erkekler Süper Liginin 28’inci haftasında Mersin Spor Kulübü, Bursaspor Yörsan’ı konuk etti. Karşılaşmayı Mersin Spor 89-82’lik skorla kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

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