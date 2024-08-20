Mersin Spor, Gökhan Yazıcıoğlu ile yeniden anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon da kadroda yer alan oyuncuyla bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Takımımız tecrübeli oyuncumuz Gökhan Yazıcıoğlu ile yeniden anlaşmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze, tecrübeli oyuncumuza hayırlı olmasını diler, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini ve başarılarımızı hep birlikte kutlamayı temenni ederiz." denildi.