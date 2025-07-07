Mersin Spor İngiliz basketbolcu Gabriel Olaseni ile yeniden anlaştı

MERSİN (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, İngiliz pivot Gabriel Olaseni'nin sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında, Olaseni ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İngiliz pivotumuz, geçtiğimiz sezonda savunmadaki etkinliği, ribauntlardaki hakimiyeti ve enerjisiyle takımızın gücüne güç katmıştır. Yeni sezonda da aynı kararlılık ve hedef birliğiyle yolumuza devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.