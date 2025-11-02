Giriş / Abone Ol
Mersin Spor Kulübü-Fenerbahçe Beko: 78-87

Ajans Haberleri
  • 02.11.2025 22:17
  • Giriş: 02.11.2025 22:17
  • Güncelleme: 02.11.2025 22:17
Kaynak: DHA
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Murat Ciner, Musa Kazım Çetin

MERSİN SPOR: Olaseni 10, Cobbs 12, March 5, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 2, Cowan 19, Cruz 17, Ergi Tırpancı 2, White 6, Bentil 5

FENERBAHÇE BEKO: Bacot 11, Baldwin 9, Melli, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 14, Tarık Biberovic 18, Onuralp Bitim 3, Jantunen 9, Hall 16, Colson 7, Birch

1’İNCİ PERİYOT: 22-17

DEVRE: 42-45

3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-65

BASKETBOL Erkekler Süper Lig’in 6’ncı haftasında Mersin Spor, Fenerbahçe Beko’yu ağırladı. Karşılaşmayı 87-78’lik skorla konuk ekip Fenerbahçe kazandı. (DHA)

