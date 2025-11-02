Mersin Spor Kulübü-Fenerbahçe Beko: 78-87
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Murat Ciner, Musa Kazım Çetin
MERSİN SPOR: Olaseni 10, Cobbs 12, March 5, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 2, Cowan 19, Cruz 17, Ergi Tırpancı 2, White 6, Bentil 5
FENERBAHÇE BEKO: Bacot 11, Baldwin 9, Melli, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 14, Tarık Biberovic 18, Onuralp Bitim 3, Jantunen 9, Hall 16, Colson 7, Birch
1’İNCİ PERİYOT: 22-17
DEVRE: 42-45
3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-65
BASKETBOL Erkekler Süper Lig’in 6’ncı haftasında Mersin Spor, Fenerbahçe Beko’yu ağırladı. Karşılaşmayı 87-78’lik skorla konuk ekip Fenerbahçe kazandı. (DHA)
