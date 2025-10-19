Giriş / Abone Ol
Mersin Spor - Tofaş: 84-80

  • 19.10.2025 22:18
Kaynak: DHA
Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu

MERSİN SPOR: Olaseni 9, Cobbs 18, Kartal Özmızrak 6, March 1, Cowan 21, L. Harun Apaydın 2, Cruz 4, Efe Ergi Tırpancı 4, White 7, Bentil 12

TOFAŞ: Özgür Cengiz 6, Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Whaley 7, Tolga Geçim 7, Kidd, Lewis 8, Blazeviç 12, Besson 13, Thomasson 2

1’İNCİ PERİYOT: 20-21

DEVRE: 42-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4’üncü haftasında Mersin Spor, evinde konuk ettiği Tofaş’ı 84-80 mağlup etti. (DHA)

