Mersin Spor - Tofaş: 84-80
Kaynak: DHA
Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu
MERSİN SPOR: Olaseni 9, Cobbs 18, Kartal Özmızrak 6, March 1, Cowan 21, L. Harun Apaydın 2, Cruz 4, Efe Ergi Tırpancı 4, White 7, Bentil 12
TOFAŞ: Özgür Cengiz 6, Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Whaley 7, Tolga Geçim 7, Kidd, Lewis 8, Blazeviç 12, Besson 13, Thomasson 2
1’İNCİ PERİYOT: 20-21
DEVRE: 42-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4’üncü haftasında Mersin Spor, evinde konuk ettiği Tofaş’ı 84-80 mağlup etti. (DHA)
