Mersin Su Kesintisi 22 Kasım 2025 | MESKİ Sular Ne Zaman Gelecek?

Mersin’de 22 Kasım 2025 tarihinde yaşanan planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri, birçok ilçede günlük yaşamı etkiliyor. Vatandaşlar özellikle “Mersin’de su kesintisi ne zaman bitecek?” ve “Sular ne zaman gelecek?” sorularının yanıtını merak ederken, MESKİ tarafından duyurulan program gün boyunca yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, 22 Kasım tarihine ait güncel su kesintisi listesi, etkilenen bölgeler ve suyun geleceği saatleri sizler için derledik. Peki MESKİ sular ne zaman gelecek? İşte Mersin planlı su kesintisi bitiş saatleri!

22 KASIM 2025 MERSİN SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Aşağıdaki tabloda MESKİ tarafından açıklanan güncel kesintiler, etkilenen mahalleler ve suyun yeniden verileceği saatler yer almaktadır.

İlçe Bölgeler Kesinti Bitiş Saati ANAMUR Emirşah, Karadere 22 Kasım 11:00 AKDENİZ Güneş, Şevketsümer 22 Kasım 13:00 TOROSLAR Arpaçsakarlar 22 Kasım 17:00 AKDENİZ Bahçeli Aşağıburhan, Bahçeli Kürkçü, Bahçeli Yukarıburhan, Demirhisar 22 Kasım 13:00 MUT Alaçam, Hamam, Sakız 22 Kasım 17:00 ERDEMLİ Kargıpınarı 22 Kasım 11:00 MUT Yapıntı 22 Kasım 15:00

MERSİN’DE SU KESİNTİLERİ NEDEN YAŞANIYOR?

Mersin’de yaşanan su kesintilerinin büyük bölümü altyapı yenileme çalışmaları, arıza müdahaleleri ve bakım-onarım faaliyetleri nedeniyle gerçekleşiyor. MESKİ, şehir genelinde su iletim hatlarında oluşabilecek sorunları önlemek ve daha sağlıklı bir altyapı sunmak amacıyla bu çalışmaları düzenli olarak sürdürüyor.

22 KASIM MERSİN SU KESİNTİSİ: İLÇE İLÇE DETAYLAR

Anamur Su Kesintisi

Anamur’da Emirşah ve Karadere mahallelerinde su kesintisi yaşanmakta olup, suların 11:00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor.

Akdeniz Su Kesintisi

Güneş ve Şevketsümer: Kesinti bitişi 13:00

Bahçeli Aşağıburhan, Bahçeli Kürkçü, Bahçeli Yukarıburhan, Demirhisar: Bitiş saati 13:00

Toroslar Su Kesintisi

Arpaçsakarlar bölgesinde su kesintisinin 17:00 saatinde sona ermesi bekleniyor.

Mut Su Kesintisi

Alaçam, Hamam, Sakız: Bitiş saati 17:00

Yapıntı: Bitiş saati 15:00

Erdemli Su Kesintisi

Kargıpınarı bölgesinde suyun 11:00 itibarıyla yeniden verilmesi bekleniyor.

Mersin’de su kesintisi ne zaman bitecek?

Her mahallenin kesinti bitiş saati farklıdır. MESKİ’nin açıklamasına göre bitiş saatleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Mersin’de sular bugün saat kaçta gelecek?

22 Kasım’da sular, bölgeden bölgeye değişmekle birlikte 11:00 ile 17:00 arasında yeniden verilecektir.

Su kesintisi hangi ilçeleri etkiliyor?

Bugün Anamur, Akdeniz, Toroslar, Mut ve Erdemli ilçelerinde su kesintileri yaşanmaktadır.

Kesintilerin nedeni nedir?

Kesintiler genellikle arıza müdahaleleri, altyapı çalışmaları ve bakım-onarım faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Planlı su kesintileri nasıl öğrenilir?

MESKİ’nin resmi duyuruları ve günlük kesinti listeleri üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.