Mersin TOKİ kura çekimi saat kaçta, ne zaman? TOKİ Mersin'nde kaç ev verecek? TOKİ Mersin kura çekim tarihi

Mersin TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında şehir genelinde inşa edilecek 8 bin 190 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Binlerce vatandaşın merakla beklediği “Mersin TOKİ kura çekimi saat kaçta, ne zaman yapılacak?” sorusu netlik kazandı. İşte 2026 Mersin TOKİ kura tarihi, canlı yayın bilgileri ve ilçe ilçe konut dağılımı…

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüzyılın Konut Projesi’nin bu haftaki çekiliş takvimine göre Mersin TOKİ kura çekimi 18 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda yapılacak ve ilçe ilçe, kategori kategori çekilecek. Böylece Mersin genelinde inşa edilecek 8.190 konutun hak sahipleri resmen belirlenecek.

Mersin TOKİ Kura Çekimi Saat Kaçta?

Mersin TOKİ kura çekimi 18 Şubat Çarşamba günü saat 11:00’de başlayacak. Çekiliş, Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kura çekimine fiziksel olarak katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Mersin TOKİ kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Böylece başvuru sahipleri, çekilişi anlık olarak izleyerek isimlerini canlı yayında takip edebilecek.

TOKİ MERSİN'DE KAÇ EV VERECEK?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Mersin genelinde toplam 8.190 sosyal konut inşa edilecek. Hak sahipleri 18 Şubat Çarşamba günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

MERSİN’DE İLÇELERE GÖRE TOKİ KONUT DAĞILIMI

Mersin TOKİ projesi kapsamında ilçelere göre konut dağılımı şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) 5.000 Aydıncık 40 Erdemli 500 Gülnar 100 Mut 750 Silifke 800 Tarsus 1.000 Toplam 8.190

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Mersin TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri isim listesi resmi kanallar üzerinden duyurulacak. Başvuru sahipleri isimlerini ilgili sorgulama ekranları üzerinden kontrol edebilecek.

Asil listede yer alan vatandaşlar konut alma hakkı kazanırken, yedek listeler olası hak iptali durumlarında devreye girecek.

Mersin TOKİ kura çekimi ne zaman?

Mersin TOKİ kura çekimi 18 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Mersin TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak?

Hak sahibi belirleme kurası saat 11:00’de başlayacak.

TOKİ Mersin'de kaç ev verecek?

Mersin genelinde toplam 8.190 sosyal konut inşa edilecek ve hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Mersin TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Kura çekimi Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Mersin TOKİ kura çekimi canlı izlenebilecek mi?

Evet, kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Mersin TOKİ kura çekimi ile birlikte 8.190 konutluk dev sosyal konut projesinde önemli bir aşama tamamlanacak. 18 Şubat Çarşamba günü saat 11:00’de yapılacak çekiliş sonrası hak sahipleri netleşecek ve süreç yeni bir aşamaya taşınacak.