Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Uluslararası Limanı’nda Brezilya’dan Türkiye’ye gönderilen ve yasal yükü yer fıstığı olan bir konteynerde yapılan aramada, 298 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

  • 15.01.2026 08:42
  • Giriş: 15.01.2026 08:42
  • Güncelleme: 15.01.2026 08:45
Kaynak: AA
Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bu sabah yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen konteynerde arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Aramada 298 kilogram kokain ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

