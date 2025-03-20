Mersin Üniversitesi öğrencilerinden oturma eylemi

Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte protestolar devam ediyor. Üniversitelerde gerçekleştirilen protestolara Mersin Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Öğrencilerin eylemi akşam saatlerinde Çiftlikköy Yerleşkesi önünde başladı.

Burada "Kampüste, alanda öğrenciler darbeye karşı ayakta" yazılı pankart açan öğrenciler "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Hak hukuk adalet" şeklinde sloganlar attı.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler Üniversite Caddesi'ne yürümek istedi. Çevik Kuvvet polisi öğrencilerin önünde barikat kurdu.

Öğrenciler barikatı geçmek isteyince, polisle öğrenciler arasında arbade yaşandı. Polisin dağılın uyarısına öğrenciler oturma eylemi yaparak karşılık verdi.

Yaklaşık yarım saat oturma eylemi yapan öğrenciler daha sonra eyleme son verdi. Öğrenciler polis barikatından beşerli gruplar halinde çıktı.