Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı: Kadrolar, Kontenjanlar ve Başvuru Şartları

Mersin Üniversitesi yeni sözleşmeli personel alımı ilanını yayımladı. Üniversite bünyesindeki birimlerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında birçok farklı pozisyonda personel alınacak. KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak alımda güvenlik görevlisinden sağlık personeline, büro personelinden destek personeline kadar geniş bir yelpazede kontenjan açıldı.

HANGİ KADROLARA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

İlanda yer alan başlıca kadrolar ve kontenjan sayıları şöyledir:

Kadro Kontenjan Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 5 Büro Personeli (Kadın/Erkek) 2 Destek Personeli – Aşçı (Erkek) 10 Destek Personeli – Temizlik (Kadın/Erkek) 42 Tekniker / Teknisyen Kadroları Çeşitli alanlarda toplam çok sayıda Sağlık Teknikeri / Diğer Sağlık Personeli Çeşitli alanlarda toplam çok sayıda Sağlık Fizikçisi 1 Diyetisyen 1 Fizyoterapist 2 Psikolog 1

Sağlık ve teknik personel için çok sayıda alan tanımlanmış olup her kadro için özel mezuniyet ve belge şartları bulunmaktadır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereği suçu bulunmamak

Askerlikle ilişiği olmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli çalışmalara ilişkin hükümlere uygun olmak

2024 KPSS puanı şartı (ilgili kadro türüne göre P93/P94 vb.)

KADROYA ÖZEL ŞARTLARDAN BAZILARI

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Herhangi bir önlisans programı mezunu olmak

Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

Boy şartı: Erkeklerde 170 cm ve üzeri

Vücut kitle endeksi 18–27 arasında olmak

Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak

En az 3 yıl deneyim

Büro Personeli

Maliye, Muhasebe veya ilgili lisans program mezunu olmak

Destek Personeli (Aşçı)

En az ortaöğretim mezunu

MEB onaylı aşçılık belgesi

En az 1 yıl deneyim

Destek Personeli (Temizlik)

Ortaöğretim mezunu

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

Üniversite hastanesi veya idari birimlerde görev yapabilecek sağlık yeterliliğine sahip olmak

Sağlık ve Teknik Kadrolar

İlgili önlisans/lisans alanlarından mezuniyet ve mesleki yeterlilik belgeleri şarttır. Her kadroya ilişkin ayrı mezuniyet alanı tanımlanmıştır.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILACAK?

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden “Mersin Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” platformundan yapılacaktır.

üzerinden “Mersin Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” platformundan yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanda belirtilen belgeler sisteme yüklenecektir.

Yanlış beyanda bulunanların işlemleri iptal edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, Yenişehir / Mersin

Tel: 0324 361 00 01

E-posta: idaripersonel@mersin.edu.tr

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

Sadece kazanan adaylara bildirim yapılacaktır.

Kazanan adayların güvenlik ve arşiv araştırması yapılacaktır.

Sözleşme şartlarını yerine getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir.

Mersin Üniversitesi kaç sözleşmeli personel alacak?

Güvenlik, büro, destek personeli, sağlık personeli ve tekniker–teknisyen dahil olmak üzere çok sayıda personel alınacaktır.

Başvurular internetten mi yapılacak?

Evet, sadece e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi ile başvuru kabul edilecektir.

KPSS şartı var mı?

Evet, her kadro için 2024 KPSS puanı zorunludur.

Başvuru için şahsen gitmeye gerek var mı?

Hayır, posta veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.

Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı, güvenli bir iş fırsatı arayan adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Geniş kadro seçenekleri, net başvuru şartları ve KPSS sıralamasına dayalı yerleştirme sistemi ile adaylar için şeffaf ve erişilebilir bir süreç işletiliyor. Başvurmayı düşünen adayların ilandaki tüm şartları dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor.