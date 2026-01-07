Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı: Kadrolar, Kontenjanlar ve Başvuru Şartları
Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başladı! Hangi kadrolara kaç kişi alınacak, başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.
Mersin Üniversitesi yeni sözleşmeli personel alımı ilanını yayımladı. Üniversite bünyesindeki birimlerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında birçok farklı pozisyonda personel alınacak. KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak alımda güvenlik görevlisinden sağlık personeline, büro personelinden destek personeline kadar geniş bir yelpazede kontenjan açıldı.
HANGİ KADROLARA KAÇ KİŞİ ALINACAK?
İlanda yer alan başlıca kadrolar ve kontenjan sayıları şöyledir:
|Kadro
|Kontenjan
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
|5
|Büro Personeli (Kadın/Erkek)
|2
|Destek Personeli – Aşçı (Erkek)
|10
|Destek Personeli – Temizlik (Kadın/Erkek)
|42
|Tekniker / Teknisyen Kadroları
|Çeşitli alanlarda toplam çok sayıda
|Sağlık Teknikeri / Diğer Sağlık Personeli
|Çeşitli alanlarda toplam çok sayıda
|Sağlık Fizikçisi
|1
|Diyetisyen
|1
|Fizyoterapist
|2
|Psikolog
|1
Sağlık ve teknik personel için çok sayıda alan tanımlanmış olup her kadro için özel mezuniyet ve belge şartları bulunmaktadır.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 18 yaşını tamamlamış olmak
- Kamu haklarından mahrum olmamak
- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereği suçu bulunmamak
- Askerlikle ilişiği olmamak
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli çalışmalara ilişkin hükümlere uygun olmak
- 2024 KPSS puanı şartı (ilgili kadro türüne göre P93/P94 vb.)
KADROYA ÖZEL ŞARTLARDAN BAZILARI
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
- Herhangi bir önlisans programı mezunu olmak
- Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
- Boy şartı: Erkeklerde 170 cm ve üzeri
- Vücut kitle endeksi 18–27 arasında olmak
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak
- En az 3 yıl deneyim
Büro Personeli
- Maliye, Muhasebe veya ilgili lisans program mezunu olmak
Destek Personeli (Aşçı)
- En az ortaöğretim mezunu
- MEB onaylı aşçılık belgesi
- En az 1 yıl deneyim
Destek Personeli (Temizlik)
- Ortaöğretim mezunu
- Vardiyalı çalışmaya uygun olmak
- Üniversite hastanesi veya idari birimlerde görev yapabilecek sağlık yeterliliğine sahip olmak
Sağlık ve Teknik Kadrolar
İlgili önlisans/lisans alanlarından mezuniyet ve mesleki yeterlilik belgeleri şarttır. Her kadroya ilişkin ayrı mezuniyet alanı tanımlanmıştır.
BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILACAK?
- Başvurular sadece e-Devlet üzerinden “Mersin Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” platformundan yapılacaktır.
- Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- İlanda belirtilen belgeler sisteme yüklenecektir.
- Yanlış beyanda bulunanların işlemleri iptal edilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, Yenişehir / Mersin
Tel: 0324 361 00 01
E-posta: idaripersonel@mersin.edu.tr
BAŞVURU SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?
- Sadece kazanan adaylara bildirim yapılacaktır.
- Kazanan adayların güvenlik ve arşiv araştırması yapılacaktır.
- Sözleşme şartlarını yerine getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir.
Mersin Üniversitesi kaç sözleşmeli personel alacak?
Güvenlik, büro, destek personeli, sağlık personeli ve tekniker–teknisyen dahil olmak üzere çok sayıda personel alınacaktır.
Başvurular internetten mi yapılacak?
Evet, sadece e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi ile başvuru kabul edilecektir.
KPSS şartı var mı?
Evet, her kadro için 2024 KPSS puanı zorunludur.
Başvuru için şahsen gitmeye gerek var mı?
Hayır, posta veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.
Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı, güvenli bir iş fırsatı arayan adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Geniş kadro seçenekleri, net başvuru şartları ve KPSS sıralamasına dayalı yerleştirme sistemi ile adaylar için şeffaf ve erişilebilir bir süreç işletiliyor. Başvurmayı düşünen adayların ilandaki tüm şartları dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor.