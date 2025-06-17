Mersin Valiliği'nden ağa takılan köpek balıklarıyla ilgili açıklama: Saldırgan olmayan tür

Mersin açıklarında köpek balıklarının balıkçı ağlarına takılmasıyla ilgili sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Mersin Valiliğinden açıklama yapıldı.

Valilik, görüntülerin yanlış algıya yol açtığını ve yakalanan köpek balıklarının insanlara karşı saldırgan olmayan türler olduğunu bildirdi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan köpek balığı görüntüleriyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, köpek balıklarının balıkçıların kıyıdan yaklaşık 12 deniz mili uzaklıkta, 250 ila 400 metre derinlikte gerçekleştirdiği avcılık faaliyetleri sırasında ağlara takıldığı kaydedildi. Bu durumun, türlerin açık ve derin denizlerde yaşadığını gösterdiği vurgulandı.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinin görüşlerine de yer verilen açıklamada, Akdeniz ve Ege Denizi açıklarında gözlemlenen köpek balıklarının çoğunlukla ürkek yapıda oldukları, insanlara saldırma eğiliminde bulunmadıkları ifade edildi.

Söz konusu görüntülerde yer alan balık türlerinin ise genellikle sapan kuyruklu köpek balığı, boz camgöz ve altı yarıklı köpek balığı olduğunun altı çizildi.

Açıklamanın sonunda, mavi bayraklı koylar ve doğal güzelliklerle Mersin kıyılarının vatandaşların hizmetinde olduğu belirtilerek, sosyal medyada dolaşan yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.