Mersin Valiliği'nden sıcak hava uyarısı

Mersin Valiliği, bu hafta ortasına kadar sıcak havanın daha da artacağını, mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üstünde olacağını, bu yüzden vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli olmasını istedi.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden gelen son değerlendirmelere göre, bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren etkisini artırması beklenmektedir. Çarşamba ve perşembe günleri bölgemizde etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına bağlı olarak, sıcaklıkların bölgemizde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak hava dalgasının 27 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, bu hafta sonunda hava sıcaklıklarının bölgemizde mevsim normalleri civarında olması tahmin edilmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.