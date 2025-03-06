Mersin - Zirai don, çağlaları vurdu

MERSİN'in Silifke ilçesinde geçen hafta yaşanan don afeti badem çağlalarına zarar verdi.

İlçede etkili olan soğuk havaların zararları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Akdere, Işıklı ve Yeşilovacık mahallelerinde hasadına başlanan badem çağlaları, zirai don nedeniyle zarar gördü. Çağlanın dış görünüşü normal olsa da, içi açıldığında çekirdeklerinin soğuktan etkilenmiş olduğu gözlendi.

Işıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Güner, üreticileri ve komisyoncuları uyararak, ürünleri alıp, satarken zirai don vurmuş olanlara karşı dikkatli olmalarını istedi. Güner, "Başlangıçta fark etmedik çünkü dalında soğuk etkisi yoktu. Fakat daha sonra olgunlaşan çağlaların içini açınca, soğuk vurmuş ve çekirdeklerinin bozulduğunu gördük. Bunun üzerine hemen komisyoncuları ve üreticilerimizi uyardık. Bu yıl badem çağlası üreticisi maalesef zirai don nedeniyle zarar gördü. Açık alanda yetişen ürünlere elimizden bir şey gelmedi. Gelen Allah’tandır, bütün üreticilerimize geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan kentte don afeti nedeniyle hasar tespit çalışmaları sürüyor. (DHA)

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)