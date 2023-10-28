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Mersin’de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 28.10.2023 11:31
  • Giriş: 28.10.2023 11:31
  • Güncelleme: 28.10.2023 11:31
Kaynak: İHA
Mersin’de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, 14 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. 

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