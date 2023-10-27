Mersin’de 20’ye yakın deniz kaplumbağası ölü bulundu

Mersin’de son 10 günde 20’ye yakın deniz kaplumbağasının sahilde ölü bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim’den bu yana yaklaşık 20 deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu. Parçalanmış şekilde bulunan kaplumbağaların nasıl öldüğü anlaşılamazken, ölü kaplumbağalar belediye ekiplerince çevre sağlığını korumak amacıyla hayvan mezarlığına gönderildi.

Konuyla ilgili ilgili kurumlarca inceleme başlatıldığı öğrenildi.