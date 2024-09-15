Mersin’de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ve üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında Tarsus ilçesi Atalar Mahallesinde 2 şüphelinin kaçak akaryakıt üretimi yaparak piyasaya süreceği tespit edildi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri adrese operasyon düzenleyerek 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 26 bin litre kaçak akaryakıt, 1 adet 30 bin litrelik akaryakıt tankı, 1 adet 10 bin litrelik akaryakıt tankı, 6 adet bin litrelik akaryakıt tankı, 1 adet 5 bin litrelik akaryakıt tankı ile 1 adet reaktör (kaynatıcı) makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen akaryakıtın Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildiği bildirildi.

Yakalanan 2 şüpheli ise gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.