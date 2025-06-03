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Mersin’de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.06.2025 09:51
  • Giriş: 03.06.2025 09:51
  • Güncelleme: 03.06.2025 09:52
Kaynak: İHA
Mersin’de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Musalla Kavşağı’nda D-400 karayolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Y. Ö. idaresindeki 80 AGS 613 plakalı çekici, M. T.’nın kullandığı 33 VV 756 plakalı minibüs ve Ş.Ç. yönetimindeki 54 B 4058 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. 
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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