Mersin’de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, İlçeye bağlı Musalla Kavşağı’nda D-400 karayolunda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Y. Ö. idaresindeki 80 AGS 613 plakalı çekici, M. T.’nın kullandığı 33 VV 756 plakalı minibüs ve Ş.Ç. yönetimindeki 54 B 4058 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.