Mersin’de 439 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin’in Anamur ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 439 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anamur ilçesinde bir adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 439 bin adet uyuşturucu hap ile bu hapların imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Y., D.U. ve M.T. tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.