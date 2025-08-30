Giriş / Abone Ol
Mersin’de 6 kişinin içinde olduğu tekne alabora oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde gezinti amaçlı denize açılan tekne alabora oldu. Teknedeki 6 kişi, başka bir teknedeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Güncel
  • 30.08.2025 20:18
  • Giriş: 30.08.2025 20:18
  • Güncelleme: 30.08.2025 20:21
Kaynak: İHA
Mersin’de 6 kişinin içinde olduğu tekne alabora oldu.

Olay, ilçeye bağlı Tırtar Mahallesi’ndeki marinanın karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gezinti için denize açılan içinde 6 kişinin olduğu küçük tekne alabora oldu. 6 kişi denizde mücadele verirken, olayı farkeden bölgedeki bir teknede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Denize düşen 6 kişi tek tek tekneye alınarak kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

