Mersin’de 8 işyerine 1 milyon 550 bin TL para cezası

Mersin'de işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde 8 işyerine toplam 1 milyon 550 bin TL para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, spa, sauna, hamam, masaj salonu ve umuma açık alkollü işyerlerine yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

46 ekip ve 142 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, SGK ve Maliye görevlileri de yer aldı.

Denetim kapsamında 22 iş merkezi incelendi. 8 ayrı işyerinde usulsüzlükler tespit eden ekipler, toplamda 1 milyon 550 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca tespit edilen 3 yabancı asıllı kayıtsız işçi ilgili kuruma teslim edildi.