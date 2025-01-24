Mersin’de 8. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin’de çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Erdemli'ye bağlı ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi Yılmazoğlu Sokak’ta bulunan 9 katlı bir inşaatta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 8. kattaki dairenin içinde şap atma işlemi yapan 42 yaşındaki M.Ş.H., dengesini kaybederek henüz tamamlanmamış olan pencere kısmından aşağı düştü.

M.Ş.H.’nin düştüğünü fark eden arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasına cenaze otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturmanın sürdüğü olayda hayatını kaybeden işçinin yabancı asıllı olduğu öğrenildi.