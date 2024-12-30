Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin’de ahşap yayla evi alev alev yandı

Mersin’de yaylacıların yaz aylarında kullandığı ahşap ev, çıkan yangında alev alev yandı.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 23:21
  • Giriş: 30.12.2024 23:21
  • Güncelleme: 30.12.2024 23:21
Kaynak: İHA
Mersin’de ahşap yayla evi alev alev yandı


Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Arslanköy Yaylası Gazi Bulvarı üzerindeki Kazım Y.’ye ait ahşap evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımda zorluk yaşanırken, ahşap ev alevlere teslim oldu. Yaz aylarında kullanıldığı için kimsenin yaşamadığı ev tamamen yanarken, yangının piknikçiler tarafından söndürülmeden bırakılan mangal ateşinden kaynaklandığı ileri sürüldü

BirGün'e Abone Ol