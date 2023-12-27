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Mersin’de alışveriş merkezinde darp iddiasına 2 tutuklama

Mersin’de, alışveriş merkezinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 27.12.2023 23:58
  • Giriş: 27.12.2023 23:58
  • Güncelleme: 27.12.2023 23:58
Kaynak: AA
Mersin’de alışveriş merkezinde darp iddiasına 2 tutuklama

Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinde 15 Aralık’ta Uğur D’nin darbedildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tedavisinin ardından Uğur D’nin ifadesine başvurularak 3 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Polis ekiplerince şüpheliler H.Ö, R.B. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. ve R.B. tutuklandı, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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