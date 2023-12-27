Mersin’de alışveriş merkezinde darp iddiasına 2 tutuklama
Mersin’de, alışveriş merkezinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Kaynak: AA
Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinde 15 Aralık’ta Uğur D’nin darbedildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tedavisinin ardından Uğur D’nin ifadesine başvurularak 3 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.
Polis ekiplerince şüpheliler H.Ö, R.B. ve M.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. ve R.B. tutuklandı, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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