Mersin’de Atatürk büstüne zarar veren saldırgan gözaltına alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya mahallesinde bir kişi elindeki cisimlerle Atatürk büstüne saldırdı. Vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz İlçemizde, Çankaya Mahallesi Muhtarlığı önünde bir şahsın Atatürk Büstü'ne zarar verdiği ihbarı üzerine ilgili Emniyet ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal etmiştir. Olayı gerçekleştiren saldırganın Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiş ve Emniyet ekiplerimiz tarafından yakalanmış olup, uyuşturucu-uyarıcı madde etkisi altında bulunduğu anlaşılan şüpheli şahıs, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."